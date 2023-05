Koer Simona omanik: meil on kokkulepe, et rohkem ta omale uut kodu otsima ei pea

Varjupaigast võetud Simona pole tema omaniku Aavo Kuldsaare jaoks kõige lihtsam koer, aga neil on vaikiv kokkulepe – et mitu korda hüljatud Simona ei pea omale rohkem uut perekonda otsima.

Eriline side sai alguse 9 aastat tagasi, kui Aavo Simona Pärnu varjupaigast leidis. Mees oli koera võtmisele ammu mõelnud, kuid väga kiire elutempo seda ei lubanud. Kui 4-aastaselt I tüübi diabeedi diagnoosi saanud Aavol aga tervis kehvemaks läks, mõistis ta, et midagi tuleb muuta ja koerast oleks suur abi

Simona elas oma esimesel eluaastal üle kaks hülgamist, sest temaga ei saadud hakkama. "Temas domineerib laika, mis tähendab, et ta ei ole kõige lihtsam. Ta on väga isepäine. Selleks, et selline koer suudaks rahulik olla, on vaja päevas väga palju liikuda."

Tol ajal oli Aavo veel poissmees ja elas ema majas. Simonast sai suuresti tema elu sisu.

"Kui m a ta koju tõin, siis esimesed kuu-poolteist, võib-olla kaks oli ta mul kogu aeg igal pool kaasas. Sõbrad teadsid, et kui ma tulen, ma tulen kahekesi. Põhiline, mida tal vaja oli, oli lähendus, kuigi alguses meeldis talle see lähedus nii, etta istus sust natuke eemal. See hülgamine oli ikka mõjunud."

Aavo tunnistas, et Simona paneb teda päris palju proovile. "Kui see koer ära jookseb, siis ta on ikka kaks tundi kadunud. Ta jookseb ära, sest ta leidis jälje. Tal oin põnev, ta läks jahile."

Ta usub, et Simona puhul on keerukus ka positiivne. "Me sobisime. Mul on vaikiv kokkulepe oma koeraga, et ta ei pea rohkem uut perekonda omale otsima."