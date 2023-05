Kirot annab turnee raames kolm kontserti

Kirot on Eesti uuekooli hiphopi laine artist, kes kirjeldab end kui emotsionaalset eksperimenteerijat. Oma loomingus üritab ta olla võimalikult dünaamiline ja vältida üksluisust. Kirotiga koos tuuritavad ka kollektiiv Triple Macho ja peoseeria Mürgeli DJ-d.

Triple Macho on kollektiiv, kuhu kuulub kolm noormeest ning keda ühendab armastus hiphopi ja räppmuusika vastu. Tuur on räpparitele ühtlasi ka suur tähistamise aeg, sest kollektiivi loomisest on möödunud aasta.

Mürgel on peoseeria, mis koosneb neljast DJ-st, kelleks on: Hømi, Lawde, Kuukutsu ja Ary.

Kontserdid leiavad aset:

Reedel, 5. mail Pärnus Wunderbaaris

Laupäeval, 6. mail Tallinnas Kinomajas

Laupäeval, 13. mail Tartus Alexela Loomelaval