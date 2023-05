ETV saatesari "Õpe ei lõpe" saadab kaheksat täiskasvanud õppurit

Saatesari "Õpe ei lõpe" toob uuel hooajal vaatajate ette kaheksa inimese lood, kes on täiskasvanuna otsustanud koolipinki naasta.

Õppida ei ole kunagi hilja – see mõttekäik iseloomustab kõiki saatesarja peategelasi, kelle seas on nii pereema kui ka tuntud saatejuht, nelja lapse isa ja pensionärist giid. Põhjused, miks koolitee täiskasvanueas ette võetakse, on igaühel omad. Kui vahel viivad elu keerdkäigud haridustee katkestamiseni kõrghariduses või põhikoolis, siis teinekord saabub tõeline teadmine, mida õppida soovitakse, alles hilisemal eluteel.

Koolipinki naasmine ja otsus õppima asuda nõuab täiskasvanu peas suurt tahet ja julgust, ent kõikide saates osalejate sõnul on finišijooneni jõudmine ja eneseületus seda magusamad.

"Õpe ei lõpe" Autor/allikas: ERR

"Õpe ei lõpe" uue hooaja avaosas jagab enda õppimise teekonda raadiosaatejuht Kristjan Hirmo, kes pistis täiskasvanueas taskusse ülikoolidiplomi ja haub väljakutsete kiuste plaani edasiõppimiseks. Oma südamlikku lugu jagab ka lasteaia abiõpetaja Egle, kelle koolitee katkes 9. klassis, kuid laste ja kolleegide toega on lõputunnistus juba silmapiiril.

Saatesari jagab lugusid ka enesetäienduse valdkonnas, olgu selleks siis täiendkoolitused või täiskasvanute huviharidus. Oma lugusid jagavad näiteks pilliõpetaja Ave Pärnumaalt, võrumaalaste digioskuste eest võitlev Merle, giid Heino Saaremaalt, kelle sõnul pensioniea saabudes alles tõeline karjäärielu algas ja aktiivne nelja lapse isa Roland, kes seab sammud meeste tervise koolitusele.

"Õpe ei lõpe" on ETV-s neljapäeviti kell 22.35, esimene hooaeg on järelvaadatav Jupiteris.