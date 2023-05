Ansambel Up'n Down: 1990-ndate Eesti oli üks vägev ajarännak

"Hanna-Liina valisime me enda sekka siis, kui ta oli 13-aastane. Ta oli ETV laulustuudio laululaps," sõnas Raave. "Minu meelest Meelis pani teda tähele."

"Ta tundis ennast väga erilise ja väljavalituna, et sai poppide Tartu postega koos laulda," vahendas ta Hanna-Liina Võsa toonaseid emotsioone.

Siiski ei esinenud Võsa Up'n Downiga koos väga tihti, sest ta oli toona veel väga noor. "Tema ema ei lubanud teda meiega öösiti esinema," tõdes Raave. "Ta nägi telekast, et keegi teine oli meiega esinemas kuskil Pärnu suveüritusel, matkides tema lauluosas tema häält. Ta elas seda väga raskelt üle."

Võsa ei esine ka tänavu 1. juulil koos Up'n Downiga, kuna tal oli juba see kuupäev kinni broneeritud. "Nüüd ta ütles ka, et poisid, tehke, mis te teete / .../ aga kui te võtate kedagi esinema, siis las ta ikka laulab oma häälega," muigas Raave. Up'n Downiga astub suvel lavale hoopis lauljanna Kéa.

Nii Niinepuu kui ka Raave olid Up'n Downi bändiga liitudes 15-aastased. "Sellist soovi enam ei ole, et hakkaks seda elu täistuuridel uuesti elama, aga kui tehakse kordumatu ettepanek, siis ausalt öeldes, ilma igasuguse häbitundeta paneme litritega kostüümi selga ja teeme selle 1. juulil Pühajärvel ära," muigas Niinepuu.

"Kogu 1990-ndate Eesti oli üks vägev ajarännak," arvas ta. "Mitte ainult bänditegemise aeg, vaid me Henrikuga laulsime ka Tartu poistekooris ja saime üsna varakult piiri taha," rääkis Niinepuu. "Seisime talvel paar ööd-päeva Poola piiril poistega ja ostsime paar plaati kaasa – sealt see kõik hakkaski."

Raave sõnas, et muusikat said nad luua kodus, kus neil olid selleks tehnilised võimalused olemas. "Meie esimene diskolugu – kui ma nüüd ei eksi, seda peab pärast võrdlema – on harmooniliselt ja viisiliselt põhimõtteliselt üks ühele ansambel Jami looga," meenutas ta lugu "Roosid liival", mille sõnad kirjutas Niinepuu.

"Mina suhtun tänapäeval sellesse kui kultuuripärandisse," kommenteeris Niinepuu ansambli mitmekümne aasta taguseid hitte. Ta lisas, et sai Jamiga sarnasusest aru alles aastaid hiljem.