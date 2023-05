Carol Suurevälja: lood, mis sünnivad lihtsalt, on kõige paremad

Suurevälja sõnas, et kuigi superstaarisaates osalemisest on palju aega möödas, siis vaatab ta sellele ajale tagasi vaid positiivsete mõtetega. "Vahva ikkagi, et selle kogemuse sain."

Suurevälja on laulmisega tegelenud vahelduva eduga nii enne saadet kui ka pärast seda. "Omaloomingut hakkasin kirjutama kuskil neli aastat tagasi."

"Praegu ma tegelen sellega nii palju kui aega jagub," jätkas Suurevälja, kommenteerides enda muusika loomist. "Ma olen üritanud aastas ikkagi ühe laulu välja lasta ja nüüd on lootus peale magistriõpinguid natuke rohkem energiat sinna panustada."

Muusiku uus singel tuleb välja 29. mail, ning see saab olema tema esimene eestikeelne lugu. "Eesti keeles ei ole ma varasemalt loomingut välja lasknud – ma olen ise ka ülimalt põnevil."

"Elu on näidanud, et need lood, mis tulevad hästi lihtsalt, on ka kõige paremad," sõnas Suurevälja lõpetuseks, viidates sellele, et tema veel ilmumata singel sündis välja lihtsalt.