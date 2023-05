Reimo Sagor hoiab oma vaimset tervist tasakaalus ekraanivaba tunni ja liikumisega

Kolmapäeval jagas "Ringvaates" nippe, kuidas oma vaimset tervist tasakaalus hoida, näitleja Reimo Sagor, kes märkis, et aeg-ajalt on hea endale meelde tuletada, kuidas muremõtetest vabaneda ja pingeolukordades hakkama saada.

Selleks, et oma vaimset tervist tasakaalus hoida, võttis Sagor teist korda osa Peaasi.ee ja Tartu linna koostöös sündinud projektist, kus võetakse fookusesse viis vaimse tervise komponenti.

"Vahepeal on pikk paus olnud ja asjad kipuvad ununema. Hea on endale jälle meelde tuletada, kuidas nende väikeste lihtsate vitamiininippide abil oma elu korrastada," selgitas näitleja, miks ta otsustas kampaaniast taas osa võtta.

Sagor nentis, et kuigi võib tunduda, et näitleja töö ei lähe eriti rutiinseks, siis tegelikult see nii siiski pole. Samuti tuleb tal oma ametis vahel keerulisemate hetkedega rinda pista. "Siis on aeg-ajalt hea meelde tuletada, mis need lihtsad võimalused ja lahendused on, et muremõtetest või pingetest vabaneda."

Esimese asjana soovitas Sagor loobuda tund aega enne magama minemist ekraanide vaatamisest. "Ära vaata telekat, ära keri telefonis ehk ära passi ekraanis. Ära tarbi seda meediat, sinist valgust ja infot, mis sealt tuleb," täpsustas ta.

Selle ekraanivaba tunni soovitab Sagor sisustada näiteks lugemise, kaaslasega suhtlemise või kirjutamisega. "Need on kõik sellised puhkamise võimaluse leidmised," selgitas ta.

Sagor nentis, et une-eelne ekraanivaba tund on ta ööune ja magama jäämise rahulikumaks muutnud. "Süda on rahulikum, mõtted on rahulikumad, hea on voodisse magama minna."

Teisena soovitas näitleja võtta iga päev vähemalt 15 minutit, et endale lähedase inimesega rahulikult suhelda. Selle ülesande puhul on oluline see, et suheldakse ilma kõrvalisi asju tegemata. Näitleja märkis, et see harjumus on näiteks tema suhet rõõmsamaks teinud.

"Sa ei ole samal ajal telefonis, ei vaata silmanurgast telekat, ei kuula raadiot. Te keskendute teineteisele ja ei tegele sama ajal liigsete asjadega," selgitas ta, kuidas teineteisele aega võtta.

Kolmanda nipina tõi Sagor välja liikumise. "Füüsiline tegevus tõstab positiivseid emotsioone," märkis ta. "Kui sa oled harjunud trenni tegema, siis mõni õhtu mine trenni asemel oma kaaslasega kõndima – ühendage see teineteisele keskendumine kõndimisega. Neid asju saab omavahel kombineerida," märkis ta.

Neljanda tegevusena soovitas Sagor positiivsete emotsioonide kogumist. "Ma olen rohkem vaadanud erinevaid koomikuid," tõi ta välja.