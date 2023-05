Ansambel Jelly Rue: kui me kümme aastat tagasi alustasime, olime noored ja vihased

Ansambel Jelly Rue on peagi tegutsenud kümme aastat. Bändiliikmed sõnasid "Terevisioonis", et aastate jooksul on nende muusikaline stiil palju muutunud.

"Bänditegemise juures on sul vaja mingit silti, et inimesed suudaksid sind üles leida," rääkis muusik Siimo Sulev erinevates žanritest. "See, mis prooviruumis aga toimub, on raskemini määratletav."

Muusik Germo Vahemäe sõnas, et bänd areneb pidevalt ning seetõttu pole nad ka endale kindlat žanrilist silti külge pannud. "Eks kuulajal on võimalik ise määratleda, mis stiili me teeme."

"Kunagi, kui me kümme aastat tagasi alustasime, olime noored ja vihased ja hakkasime indie-popi enda meelest tegema, aga see indie-pop on nüüd nii ära lahtunud ja segunenud muude asjadega," selgitas Vahemäe.

Aastate jooksul on ansamblis mitmeid liikmeid vahetunud ning ka Sulev on Jelly Rue's üsna värske liige – ansambliga liitus ta umbes aasta tagasi. "Nüüd on lõpuks tulnud kokku õiged inimesed."