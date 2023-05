Eurovisiooni lood said taas eesti viipekeelse tõlke

Jupiteris saab kõiki tänavusi Eurovisiooni võistluslugusid vaadata eesti viipekeelse tõlkega. Teiste seas on tõlke saanud ka Eestit esindav Alika Milova laul "Bridges".

Juba mitu kevadet on MTÜ Eesti Viipekeele Selts võtnud ette Eurovisiooni võistluslood ja teinud neile eesti viipekeelse tõlke. Jupiteris on vaatamiseks välja pandud 37 tänavust võistluslugu. Viipekeele tõlkijatena saadavad laule Roza Petrova, Merlin Püss, Mari-Liis Ungerson, Hele-Riin Karja, Bella Kurg ja Jegor Andrejev. Eesti võistlusloo "Bridges" tõlke autor ja esitaja on Roza Petrova.

Mahukas projekt jätkab juba traditsiooniks kujunenud koostööd Eesti Viipekeele Seltsi ja Eesti Rahvusringhäälingu vahel, kus lisaks võistluslauludele saavad eesti viipekeelse tõlke ka kõik Eurovisiooni ülekanded. 9. ja 11. mail toimuvaid poolfinaale saab koos eesti viipekeelse tõlkega jälgida otseülekandes Jupiteris, finaali otseülekannet 13. mail vahendab tõlkega lisaks Jupiterile ka ETV2.

Lauluvõistluse kõiki teleülekandeid vahendab eesti keeles ETV ja venekeelse kommentaariga ETV+. Veebi vahendusel näeb Eurovisiooni ERR.ee portaalis. Liverpoolis toimuval hoiab võistlusnädalal silma peal ka "Ringvaade".