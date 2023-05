Režissöör: Eve Kivi on mänginud oma elu dramaatilisemalt kui filmirolle

Kivi kinnitas, et on viimastel aastatel meediast meelega eemale hoidnud. "Ma ei pea olema igal nädal, igal kuul kusagil kaane peal või ajalehes, ajakirjas. See ei ole vajalik – ma ei vaja tutvustamist!" põhjendas ta.

Eve Kivi on mänginud paarikümnes kodumaises linateoses ning teinud vähemalt 30 rolli väljaspool Eesti piire – valdavas osas 1960-ndate, 1970-ndate ja 1980-ndate alguse nõukogude kinos. Kivi on filmistaari ja esindusisikuna reisinud 46 riiki, istunud õhtusöögil koos Robert De Niroga ja ajanud juttu itaalia režissööri Federico Felliniga. Kesk-Eesti maaperest pärit tüdruku jaoks oli selline tähelend pehmelt öeldes pöörane, seda enam, et kõik algas juhusest. Oma elu esimesele filmivõttele kutsuti Kivi Viru tänava lilleputkast.

Toona 1. keskkolis käiv Kivi meenutas, et Viru lilleputkas müüs lilli tema klassiõde ning putkast möödudes astus ta sinna alati sisse. "Korraga oli mul imelik tunne, et ühed mehed seisavad ja vahivad ... ma küsisin, et mis te tahate?" meenutas ta jutuajamise algust, mis viis esimese filmirollini.

Kivi tegi oma näitlejadebüüdi 1955. aastal, olles vaid 17-aastane, kontsertfilmis "Kui saabub õhtu". Hiljem astus Kivi Draamateatri õppestuudiosse ning samal, 1956. aastal, tegi ta juba kaalukama rolli Viktor Nevežini filmis "Tagahoovis" .

"Sellele ajal tehti poolteist filmi aastas Tallinnfilmi kinostuudios, nii et ega sinna kerge pääseda ei olnud," sõnas filmiajakirjanik Jaak Lõhmus. "Eve oli nagu väike punane maasikas seal."

Kivi mängis ka Soome-Eesti esimeses nõukogudeaegses koostööfilmis "Sampo", mille proovivõtetele kutsuti teda 19-aastaselt.

"Kui hakata detektiivimängu mängima, siis ma ütleksin, et režissöör Risto Orko oli ilmselt süüdi selles, et Annikki ossa ei võetud mõnda Soome kaunitari, vaid võeti Eesti kaunitar," paljastas filmiajakirjanik Jaak Lõhmus.

"Sampo" filmivõtted toimusid nii Soomes kui ka Venemaal ning filmist valmis kaks versiooni – üks Soome, teine Nõukogude Liidu turule. Kui Soome kinopublik polnud suuremas vaimustuses oma rahvuseepose pressimisest kahe tunni sisse ja vastuvõtt oli jahe, siis teist, nõukogude versiooni ootas hoopis kummaline saatus.

Nimelt kaaperdasid "Sampo" ameeriklased, kes dubleerisid filmi inglise keelde, lühendasid seda kõvasti ning vaikisid maha kõik tegijad. Filmi pealkirjaks sai "The Day the Earth Froze" ning naispeaosatäitjana polnud algustiitrites kirjas mitte Eve Kivi, vaid hoopis keegi Nina Anderson, soome-ameerika päritolu väljamõeldud iluduskuninganna.

1993. aastal näitas aga üks USA telesari "Sampost" lõike ning linateosest sai teatud ringkonnas kultusfilm, mida on tänaseks vaadanud sajad tuhanded inimesed. "Sampo" oli ka möödunud nädala Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali avafilm ja Eve Kivi õhtu staar.

Režissöör Andres Maimiku sõnul on Kivi omamoodi fenomen, kes ei ole lihtsalt näitleja, vaid omaette staar. "Mulle tundub, et Eve on mänginud oma elu isegi dramaatilisemalt, kui neid rolle, mida ta on kehastanud," arvas ta, viidades muu hulgas ka Kivi eraelule ja sellele, kuidas ta filmimaailma sisenes.

1960-ndate algusest hakkas Kivi saama regulaarselt rolle nõukogude Venemaa filmides ning 1961. aastal osales ta juba Moskva filmifestivalil, kus kohtus ka itaalia legendaarse lavastaja Luchino Viscontiga. Samuti on Kivi on osalenud mainekal filmifestivalil Cannes.

Kivi sõnas, et on kuulsus on toonud talle nii inimeste imetlusväärsuse kui ka põlguse. Näitleja lausus, et välisriikides sai ta liigset tähelepanu rohkem tunda kui Eestis. "Vaat seal tuleb välja armastus, kui tundide kaupa inimesed passivad ja ootavad sind," meenutas ta.

Filmiajakirjanik Jaak Lõhmus rääkis, et filmimaailmaga käib paratamatult kaasas avalik elu ja tähelepanu ning sõnas, mõne rolli võis Kivi ka seetõttu saada, et sellega seoses taheti kindlat inimeste sihtgruppi filmi vaatama meelitada. "See on pikk teadus, kuidas casting'ut filmidele tehakse," sõnas ta. "Kõik mõeldakse ju enne läbi."

"Eve on osanud oma kõiki šansse ilusti ära kasutada – ta on osanud õigel ajal õiges kohas olla, teadnud, kes on filmimaailmas kes ja kõik need armulood, mida ta pajatab ..." mõtiskles Maimik. "Eve on säilitanud ikkagi legendi staatuse ."

Kivil on olnud aastate vältel mitmeid intrigeerivaid suhteid. 1966. aastal sündis Kivi ja tema toonase abikaasa, kiiruisutaja Ants Antsoni poeg Fred. 1972. aastal paar aga lahutas, kui Kivi ellu tuli uus armastus, USA laulja ja näitleja Dean Reed, kes kahtlastel ajaoludel 1986. aastal Saksamaal uppus. Hiljem ei olegi Kivi ennast püsivalt kellegagi sidunud.

Eve sõnas lõpetuseks, et hetkel tunneb ta enim puudust huvitavast tööst. "Ma olen harjunud alati rakkes olema," põhjendas ta.