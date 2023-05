Up'n Down tuleb Retrobesti festivaliks taas kokku

Sel suvel toimub Pühajärve ääres ajastufestival Retrobest, kus taaselustatakse legendaarne popgrupp Up'n Down. Bänd tuleb lavale algkoosseisus.

Up'n Down tuli esimest korda kokku Tartus 29 aastat tagasi. Popgrupp lubas, et Retrobestil saab üle väga pika aja taas kuulda nende hittlugusid, nagu "Naeratus", "Unenägu" ja "Sügis", live-esituses. Bänd esineb algkoosseisus, kuhu kuuluvad: Henrik Raave, Meelis Niinepuu, Ott-Henrik Bachmann ning tantsijad Ann Roost ja Karin Toom. Lisaks astub Retrobestil Up'n Downi koosseisus lavale lauljanna Kéa, kes esitab oma ema Kare Kauksi ajatuid hitte, nagu "Mägede hääl" ja "Lootus".

Varasemalt on Up'n Downi naisvokaalina esinenud näiteks Hanna-Liina Võsa, kes jäi bändile silma ETV tütarlastekoorist. Bändiliige Henrik Raave meenutas, et suure tõenäosusega tutvustasid nad esmakordselt suurele publikule ka noort Koit Toomet. "Kõige erilisemalt meenuvad meile suuremad kontserdid, kus oli võimalus esineda tuhandete inimeste ees. Tartu laululaval toimunud esinemisel tõstsime publiku seast lavale noore Koit Toome. See võis olla tema esimene suurem lavakogemus", arvas ta.

"Retrobestil esinemine tekitab meis põnevust ja ootusärevust. Oleme valmis andma endast parima ning loodame, et saame fännidele pakkuda meeldejäävat elamust", sõnas Raave.

Lisaks Up'n Downile astuvad Retrobesti festivalil kahe päeva vältel lavale Anne Veski, Ricchi E Poveri, Thomas Anders, E-Type, Phil Bates, Real McCoy, Smilers, Lian Ross, Snap!, Haddaway ja Dr Alban.