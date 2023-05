Nublu ja Lenna annavad Käsmus ühise kontserdi

Muusikud lubasid, et eesseisval kontserdil "Kahekesti kasteheinas" saab kuulda nende parimad hitte ja ka üllatuslugusid, mis on spetsiaalselt selleks kontserdiks kokku pandud ning on Käsmu atmosfääriga sobivas sümbioosis.

"Käsmu on minu jaoks romantiline ja ilus koht," sõnas Lenna. "Koht, kuhu on alati hea meel tagasi tulla ja mis tekitab sooja tunde. Sel korral tulen koos ühe cool'ima kohaliku räppariga. See saab kindlasti olema äge ja midagi erilist."

"Käsmu sobib meie kontserdi jaoks ideaalselt – suvel annab muhedamat esinemispaika leida," nõustus Nublu.

Muusikute ühine kontsert toimub laupäeval, 17. juunil Käsmu rannakülas.