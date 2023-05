Eesti punktid Eurovisioonil edastab sel aastal Ragnar Klavan

Klavan elas Liverpoolis kaks aastat aastatel 2016–2018, mil ta mängis Liverpool FC-s. Klubist viis aastat tagasi lahkunud Klavan tõdes, et ta ei taju, et möödas on nii palju aega.

"Aga nüüd hiljuti käisin Liverpooli legendide mängul ja siis tundus küll nagu oleks alles eile seal olnud. Emotsioonid-tunded tulid kõik tagasi. Väga lahe oli seal uuesti käia."

Ta tunnistas, et nüüd, kui ta seal poolteist kuud tagasi käis, siis tunti ta ikkagi tänaval ära ja tervitati ning tänati teda selle kahe aasta eest.

Ragnar Klavan saates "Ringvaade". Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR

Klavan tõdes, et Liverpoolis olles ei olnud tal võimalik pubisse lihtsalt õhtut nautima väga minna. "Nad on nii tulihingelised fännid ja soovivad sinust lihtsalt osa saada. Liiga palju on seda."

Eurovisioonist rääkides tõdes Klavan, et on tänavusi lugusid kuulanud ja tema tipp-3 jääb Põhjamaadesse. "Alika nr 1, – ma olen kahevahel, kas Soome või Rootsi –, pigem Rootsi nr 2, ja siis Soome nr 3. Soomel on nii spetsiifiliselt eriline laul, et see võib üllatada." Ta usub, et Eesti hääletuse võidab Rootsi.

Eurovisiooni esimene poolfinaal toimub teisipäeval, 9. mail ning Alika astub võistlustulle neljapäeval, 11. mail, mil leiab aset teine poolfinaal. Alika astub poolfinaalis lavale neljandana. Eurovisiooni suur finaal toimub laupäeval, 13. mail.