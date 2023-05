Säm: muusika üle ei saa arutleda, vaid ainult kakelda

Teisi Eestis tegutsevaid räppareid Schmidt oma konkurentideks ei pea. "Ma võtan neid pigem kolleegidena. Me musitseerime koos ja teeme ägedalt," märkis ta.

Muusik rääkis, et enda loomingus on ta esikohale seadnud just sõnad. Eelkõige on ta fookusesse võtnud teemad, millest inimesed iga päev mõtlevad. Oma loomingu jaoks kogub ta inspiratsiooni enda ümber toimuvast. Näiteks hiljuti välja antud debüütalbumi jaoks sai ta muu hulgas inspiratsiooni kaitseväest.

Seda, milline on hea räppmuusika, on Schmidti sõnul raske öelda. "Muusika on nii subjektiivne teema, et selle üle ei saa isegi muljetada või arutleda, vaid pigem saab kakelda," nentis ta ning lisas, et tegureid, mis peavad paigas olema, on väga palju.

Varajasi ärkajaid rõõmustas Säm lugudega "Lase mul minna veel" ja "Keset kevadet".