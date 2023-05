"Super Mario" film teenis vähem kui kuu ajaga miljard dollarit kassatulu

Vähem kui kuu aega pärast esilinastumist on film teeninud Põhja-Ameerikas 490 miljonit dollarit ja rahvusvaheliselt 532 miljonit dollarit kassatulu ning see on viies pandeemiajärgne film, mis on teeninud vähemalt miljard dollarit kassatulu. Ülejäänud neli filmi on: "Spider-Man: No Way Home", "Top Gun: Maverick", "Jurassic World Dominion" ja "Avatar: The Way of Water".

"Super Mario Bros. Movie" jõudis kinodesse 5. aprillil ja teenis esimese viie päevaga 204 miljonit dollarit kassatulu ning sellest on saanud kõigi aegade kõige tulusam videmängul põhinev film.

"Super Mario Bros. Filmi" tootsid üheskoos Universal, Illumination ja Nintendo. Filmi lavastasid Aaron Horvath ja Michael Jelenic, häälnäitlejatena teevad seal kaasa Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy ja Jack Black. Selle tootmiseelarve oli 100 miljonit dollarit.