Galerii: ETV eetrisse jõuab erisaade Voldemar Kuslapist

Esmaspäeva, 1. mai õhtul on ETV eetris erisaade Voldemar Kuslapist.

Voldemar Kuslapi repertuaarist ja eluloost leiab tema karjääri iseloomustamiseks kümneid sobivaid pealkirju, aga sõnadest palju olulisem on Kuslapi muusika. Teist sellise laulupagasiga artisti, kes 85. eluaastale vaatamata ikka veel esineks, Eestis ei leidu.

Kuslapi hääl kannab, rüht on kadestamisväärne ja igas Eestimaa nurgas on ta siiani oodatud esineja. Kui entsüklopeedias peaks olema pilt, mis illustreeriks vitaalsust, siis võiks see vabalt olla Voldemar Kuslapist.

Erisaate "Voldemar Kuslap. Roostevaba barotin" saatejuht on Margit Kilumets, režissöör Maire Radsin, juhtoperaator Andrus Rebane ning produtsent Kadi Katarina Priske.

"Voldemar Kuslap. Roostevaba barotin" on ETV eetris 1. mail kell 18.45.