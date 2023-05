Paide on 50 aastat tähistanud 1. maid koolieelikute rattaralliga

Täpselt 50 aastat on Järvamaa pealinna Paide lastele 1. mai tähendanud seda, et siis tuleb koos isa-emaga minna keskväljakule koolieelikute rattarallile. Nii oli see ka tänavu.

1. mail 1974. aastal, kui toimusid esimesed Paide eelkooliealiste laste jalgrattavõistlused, võeti eesmärgiks laste liiklusohutus ja liikluskasvatuse tõhustamine. Seda kõike peetakse silmas praegugi.

"Meil on väga hea meel, et need väiksed mudilased, kes meil võistlevad, annavad ka õpetussõnu oma vanematele edasi," sõnas korraldaja Kulno Klein.

Võistlema pääseb tasuta ja kõik osalejad saavad medali.

Laste sõbrad Piip ja Tuut saatsid võistlejad teele, kõige väiksematel olid emad-isad rajal julgustuseks kaasas. Tuli ette ka kukkumisi, kuid ehmatus polnud suur.

Kokku käis rajal 272 noorsportlast.

"Minu arvates on väga asjalik ja väga mõnusalt tore. Lapsed saavad tulla välja," ütles Eia-Roosi isa Tõnu.

"Proovime esimest korda ära. Vaatame, kas hakkab meeldima, äkki saame igal aastal osa võtta," sõnas Loore ema Monika.

Aivar mäletab, et 50 aastat tagasi peetud esimestel võistlustel tal hästi ei läinud. Tänavu oli ta kohal lapselaps Steveniga.

"Mäletan seda, et liidrikohal tuli rattal kett maha ja see on siiamaani meeles, paraku," meenutas Aivar, kelle lapsedki on rattarallil osalenud.

"Nii lapsed kui ka nüüd praeguseks juba kõik lapselapsed (on võistelnud). Traditsioonid peavad ju jätkuma," ütles ta.

Ja traditsioon jätkubki, sest nagu linnapea Kulno Klein lubas, toimub aasta pärast 51. Paide laste rattaralli.