Alika lendas Eurovisioonile: neljandana esinemine on harjumatu olukord

Alika lendas esmaspäeva varahommikul Liverpooli, et Eestit Eurovisioonil esindada. ERR Menule antud intervjuus rääkis lauljatar, et pole harjunud esimeste seas esinema, kuid loodab, et teises poolfinaalis neljandana lavale astumine toob talle õnne.

Alika jõudis Tallinna lennujaama varajastel hommikutundidel, et sealt edasi Liverpooli suunduda. "Ärgata ei olnud kõige mõnusam," muigas ta, ent lisas, et oma meeskonnaliikmete nägemine lennujaamas parandas meeleolu. "Nüüd on päev palju paremaks läinud."

Alikal oli lennujaama kaasa võtnud pehme mängulooma Paddingtoni. "Tema on ka Inglismaal pärit," tutvustas ta. "Neid saab kasutada padjana ja lihtsalt kaisuloomana."

Eurolaulja tuli äsja tagasi Euroopa turneelt, kus ta erinevates riikides lugu "Bridges" esitas. Temaga koos tuuritasid ja teiste riikide esindajad. "See oli muidugi unustamatu aeg," tõdes ta. "Kindlasti oli ka hetki, mil kogu see asi oli väga väsitav, aga samas me oleme sellega juba harjunud," kinnitas laulja. "Paari aasta pärast hakkan vaatama neid pilte ja videosid ning seda aega igatsema."

Eurovisioonil esineb Alika teises poolfinaalis, 11. mail, astudes lavale neljandana. "Seekord on harjumatu olukord, kus olengi neljas – õnneks mitte esimene!" tõdes Alika, et esimeste seas lavale astumine on tema jaoks uudne olukord. "Ma loodan, et number neli toob mulle teises poolfinaalis õnne."

"Praegusel hetkel, kell viis hommikul, on mul hästi raske endale meelde tuletada, kes teises poolfinaalis on," mõtiskles Alika vastuseks küsimusele, keda ta sooviks endaga koos finaalis esinemas näha. Ta sõnas, et ei hakka välja tooma neid nimesid, kes suure tõenäosusega nagunii finaali saavad. Alika lisas aga, et esimesest poolfinaalist sooviks ta näha Iirimaad edasi saamas.

"Meil on täna vaba päev, esimene asi, mida ma teha tahan, on minna magama," naeris Alika, mida ta Liverpoolis esimesena ette võtab.

Eurovisiooni esimene poolfinaal toimub 9. mail ja teine poolfinaal 11. mail Liverpoolis. Lauluvõistluse finaal aga leiab aset 13. mail.