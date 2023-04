Spordiarst: depressioonis inimene jääbki seljavalu ravima

Männiku uus raamat "Ülekoormusvigastused. Vältimine, ravi, harjutused." teeb juttu muu hulgas ka sellest, kuidas seljavaludest vabaneda.

"Kuskil 90 protsenti inimestest võivad aasta jooksul ägedat seljavalu tunda," sõnas arst. "Seda soosib meie elu: stress, töökoht, istuv eluviis ja vähene liikuvus," lisas ta. Äge seljavalu on arsti sõnul selline, mis on juba umbes kuu aega kestnud. Kui seljavalu on kestnud aga üle kolme kuu, siis on tegemist kroonilise seljavaluga, mida nimetatakse juba haiguseks. "Me ei tohi lasta ägedal seljavalul krooniliseks minna."

"Inimene ei tohi looderdada, vaid oma kehaga tuleb tegeleda," tegi ta kokkuvõtte. "Nagu muusikud ütlevad: inimesed keha on tema instrument, mitte postament."

"Massaaži ei tohi mitte kunagi ägeda seljavalu korral teha," ütles Männik, et see teeb valu veel hullemaks. Samuti lisas ta, et ka sauna ei tohiks tugeva seljavaluga minna.

"Anda rahu seljale, visata pikali ja panna jalad üles tooli peale. Võib olla külgasendis, puhkeasendis," vastas ta küsimusele, mida oleks mõistlik esmalt tugeva seljavalu korral teha. "Hakata vaikselt tegema vastavaid harjutusi," rääkis arst järgmisest sammust, mida tuleks valust vabanemiseks ette võtta.

"Istuvat asendit tuleb kogu aeg muuta," soovitas Männik inimestele, kes töötavad pikki päevi arvuti taga olles. "Selg ja keha peavad olema liikumises."

Arsti sõnul on tähtis teha sihipärast kehalist tööd, mille alla kuuluvad näiteks kepikõnd, jooksmine ja jalgrattaga sõitmine. "See on aeroobne tegevus, mida soovitatakse inimestel juba varasest lapsepõlvest alates teha," tutvustas ta, lisades, et ka lihaste tugevdamiseks on vaja teha eraldi harjutusi.

Männiku sõnul ei pea harjutuste tegemiseks spordisaalis käima, vaid neid saab väga hõlpsasti kodus teha. Harjutusi tuleks teha umbes iga teine päev. "Paned hommikul joogamati maha, teed akna lahti ja alustad oma harjutuste tegemist. See on treening selle nimel, et sa ei peaks käima mööda arste."

Männik kinnitas, et ka depressioon soosib seljavalu. "Inimene, kes on depressioonis, kellel on see diagnoos pandud – mis on sage probleem tänapäeval – jääbki selga ravima," lausus arst, et esmalt tuleb depressioonist lahti saada ja alles siis on võimalik läbi harjutuste seljavalust vabaneda.

Ka vähene uni võib arsti sõnul seljavalu tekitada. "Täiskasvanud inimene võiks seitse tundi magada, laps kaheksa tundi," lisas ta lõpetuseks.