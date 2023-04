Uues filmis "Killers of The Flower Moon" astuvad üles DiCaprio ja De Niro

Uues USA põnevikus "Killers of The Flower Moon" mängib meespeaosatäitjat Leonardo DiCaprio ning tema kõrval astub üles ka Robert De Niro.

Värske film räägib tõsielul põhineva loo sellest, kuidas USA Osage'i hõimu liikmed 1920. aastatel salapärastelt mõrvati, põhjustades suure FBI juurdluse.

DiCaprio ja De Niro mängivad filmis seaduserikkujaid, kelle ainsaks eesmärgiks on saada käed külge Osage'i hõimu varadele.

"Killers of The Flower Moon" režissöör on Martin Scorsese. Režissöör sõnas, et film sobib ideaalselt kinolinadel vaatamiseks ning on ka selle mõttega loodud.

Filmi stsenaariumi kirjutas Scorsese koos Eric Rothiga, kelle samanimelisel romaanil lugu põhineb.

Scorsese uues filmis astuvad veel üles Jesse Plemons, Brendan Fraser, John Lithgow ja Lily Gladstone.

"Killers of The Flower Moon" esilinastub 6. oktoobril.