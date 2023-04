Eesti filmi 111. sünnipäevaks valmis melodraama "Varblane, mitte kanaarilind"

Eesti filmi 111. sünnipäeva puhul valmis 1960. aastate Eesti filmidest kokku lõigatud luupainajalik melodraama "Varblane, mitte kanaarilind", mille režissöörid on Sten Haljak ja Johannes Lõhmus.

"Varblane, mitte kanaarilind" räägib koduperenaisest, kes seisab silmitsi olukordadega, kus tervemõistuslik lahendus puudub. Lühifilmi peaosas on selle ajastu säravad filmikangelannad Ada Lundver, Aino Seep, Dzidra Ritenberga, Elle Eha, Ene Rämmeld, Marianne Leover, Viiu Härm jt.

"Filmi tegemisel kasutasime ainult aastatel 1960 kuni 1969 Tallinnfilmis ja Eesti Telefilmis tehtud filmide materjale. Kokku töötasime läbi 178 filmi ja ligi sada tundi materjali, et valida välja meie jaoks kõige omapärasemad ja silmapaistvamad fragmendid ja rääkida lugu, mida meile tundus, et selle ajastu filmide süžeedes erinevatel põhjustel eriti ei esinenud," kommenteeris filmi režissöör Johannes Lõhmus.

"Tegemist on eksperimentaalse kollaažfilmiga, mis on valminud läbivaatusprotsessi käigus meid inspireerinud läbivaid tegelasi, temaatilisi mustreid, huumorit ja salvestusvigasid omavahel kombineerides," rääkis režissöör Sten Haljak. "Peamist naudingut pakkus nii kuulsatest, kuid eelkõige üldsusele vähem tuntud filmidest kaadrite taaskasutamine põnevust tekitava melodraama vormis, kus loo peategelast kehastavad erinevad näitlejad", lisas ta.

"Filmide läbivaatus toimus Mustvee kultuurikeskuses, mille tehnilised võimalused ning pühendunud ja sõbralik meeskond muutis pika protsessi väga soojaks ja meeldivaks kogemuseks," sõnas filmi produtsent Maie Rosmann.

Lühifilm jõuab esmakordselt publiku ette Eesti filmi sünnilinnas Tartus. Avalik linastus koos kohtumisega filmitegijatega toimub laupäeval, 6. mail Tartu Elektriteatris.

Lisaks on võimalus näha filmi suurel ekraanil kui ka kohtuda filmitegijatega 10. mail Mustvee kultuurikeskuses, 13. mail Tallinnas kinos Sõprus ning 25. mail Tallinnas kinos Artis toimuval "Väärikad kinohommikud" erilinastusel.

Alates 10. maist on film eksklusiivselt nähtav Eesti filmipärandi digitaalses kodus Arkaader.

"Varblane, mitte kanaarilind" režissöörid on Sten Haljak ja Johannes Lõhmus. Filmi monteerisid Sten Haljak, Jette Keedus ja Henri Piiroja. Helilooja on Jakob Juhkam, helindaja Markus Andreas ning graafiline disainer Anna Kaarma. Produtsendid on Maie Rosmann ja Johannes Lõhmus ja filmi tootis Tandem Film.

"Varblane, mitte kanaarilind" on loodud ainult originaalfilmide materjale kasutades ja koostöös Eesti Filmi Instituudi pärandiosakonna, Rahvusarhiivi Filmiarhiivi ning ERR-i arhiiviga. Film on valminud Eesti filmi 111. sünnipäevaks 2023. aastal Eesti Filmi Instituudi ning Kultuurkapitali toetusel.

Film valmis tänu kõigi nende filmitegijate tööle, kes 1960. aastatel Eestis filme tegid ning asutustele, kes tänapäeval Eesti filmipärandi säilitamisega tegelevad.