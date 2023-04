Alika oma Eurovisiooni kostüümist: see saab olema helesinine

Alika esindab Eestit Eurovisioonil looga "Bridges". Viimastel kuudel on lauljatar koos teiste Eurovisioonil osalejatega mööda Euroopat ringi tuuritanud.

Alika sõnas, et esinemised eri riikides on jätnud talle sisse sooja tunde. "Eurofännid olid hästi toetavad," ütles ta, lisades, et iga kord, kui lavalt maha tuli, tundis ta end üliõnnelikult.

Sel aastal ei ole Eurovisioonil palju ballaade ning Alika sõnas, et tema jaoks on see väga üllatav. Samuti oli tema jaoks üllatav, et paljudel lauluvõistluse fännidel olid ka tema loo sõnad peas. "Inimesed päriselt laulsidki igal pre-party'l (eelpeol – toim) koos minuga tervet refrääni."

"Pärast Iisraeli esinemist tuli minu juurde tüdruk, kellel voolasid pisarad silmist ja ta ütles, et talle nii väga meeldis ja mina olen tema jaoks võitja," meenutas lauljatar ühte eriti eredat esinemisseika viimaste kuude vältel.

Alika tõdes, et Soome esindaja Käärijäga on ta suhelnud, kuid Rootsi esindaja Loreen on hoidnud rohkem omaette. "Ma tean, et Madridis kadus tal kohver ära," meenutas Alika. "Aga see, kuidas ta esines, oli võrratu."

"Ma mõtlesin, et see tuleb rohkem närvesöövam periood, aga millegipärast ma ei ole päris närvis või ehmunud, et mis siis saama hakkab, pigem olen endas kindel," rääkis Alika eesseisvast Eurovisioonist.

Alika kinnitas, et lava-show jääb minimalistlikuks. "Ma tahan näidata laulus olevat ausust," põhjendas ta, lisades, et lavale luuakse erinevaid visuaale valgustuse abil, et tekitada maagiline õhkkond. "Ja muidugi Estonia klaver läks juba sinna."

"Laval on mul seljas Sille Randviiri disainitud kostüüm," ütles Alika. "Tahame, et kostüümi näeks esimest korda lavaproovidel," jäi ta napisõnaliseks, ent paljastas, et kostüümi värv saab olema helesinine. "See on hästi minulik," kinnitas Alika, lisades, et võtab Eurovisoonile kaasa vaid eesti disainerite kostüüme.

Alika sõnas, et kihlveokontorite ennustustabeleid ta eriti ei jälgi. "Ma käisin just Narvas ja mul oli igav ja siis mõtlesin, et tahaksin vaadata, mis seal toimub," muigas ta. "Mulle meeldib enda kohta öelda, et mina olen sel aastal must hobune."

Alika rääkis, et tänavusele Eesti Laulule kandideerides oli tal sõelal kaks lugu, millest ka teine oleks tema arvates väga hea võistluslugu olnud. "Kui te teate väga võimsalt lauljat Eestis, siis helistage mulle," tegi ta üleskutse. "Ei tahaks seda laulu prügikasti visata," lisas ta. "Bridges'i" kasuks otsustas Alika just seetõttu, et lugu sündis ehedast emotsioonist.

