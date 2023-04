Elina Reinold pälvitud EFTA-st: see annab jõudu, et edasi tegutseda

Paar nädalat tagasi jagati välja Eesti filmi- ja teleauhinnad ehk EFTA-d ning parima seriaalis mängiva naisnäitleja tiitli viis koju Elina Reinold, kes on viimased kümme aastat teinud kaasa seriaalis "Kättemaksukontor". "Ringvaatele" antud intervjuus sõnas Reinold, et saadud auhind annab jõudu, et edasi tegutseda.

"Kättemaksukontoris" kannab Reinoldi tegelaskuju nime Freya Narvik ning näitleja sõnul hüütakse teda ka tööväliselt Freyaks, kuid see teda ei sega.

"Freya Narvik jääb kindlasti, see on kindlasti nii, aga eks see sõltub juba vaatajast – kas ta teatris käib, kas ta filme vaatab. Iseenda jaoks ma Feya Narvik kindlasti pole," märkis ta.

Seda, et töödes, mida ta teeb, on ka oma koht komöödial, poleks Reinold kümme või kakskümmend aastat tagasi osanud ette näha. "Elu näitab, et kuidagi niimoodi on läinud," täheldas ta. "Üleüldse ja alati, ükskõik, mis materjali ma kätte võtan, ma alati leian sealt midagi koomilist üles. Ja ega see on elus ka niimoodi," märkis näitleja.

Paar nädalat tagasi pälvitud parima seriaalis mängiva naisnäitleja tiitli pälvinud Reinold tunnistas, et saadud tunnustus on talle väga oluline. "See kuidagi toetab edasi tegutsemist," sõnas ta.

Hetkel on Reinoldil mängukavas seitse erinevat lavastust ning vabadel õhtutel õpetab ta teatritudengeid. "Ma olen sellel hooaja olnud väga hõivatud, aga see ei ole alati nii olnud," nentis ta.