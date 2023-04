Emma Tross: Alma ja Lainega ekraani jagamine oleks unistuse täitumine

Sel laupäeval teeb sarjas "Õnne 13" kaasa teatrisaate "Laske mind Lavale" võitja Emma Tross. "Ringvaatele" antud intervjuus tõdes Tross, et Alma ja Lainega koos ekraanile saamine oleks tema jaoks unistuse täitumine.

Sarjas kehastab Tross Mornasse sattunud ootamatut külalist, kes kohvikusse jõudes seal paraja segaduse põhjustab. Lõpurase rase neiu üllatab kohalikku konstaablit Torimit ja kohvikupidajat Iirist uudisega, mida nood sugugi oodata ei oska.

Noor näitleja sõnas, et on "Õnne 13" tegevustega aeg-ajalt kursis hoidnud. Samuti on sarjas mänginud tema ema, näitleja Haide Männamäe.

Trossi lemmikud "Õnne 13" tegelased on Laine ja Alma, kellega loodab ta ühel hetkel ka ekraani jagada. "See oleks väga võimas. See oleks selline unistuse täitumine küll," nentis ta.

"Õnne 13" on ETV ekraanil laupäeval kell 20.30.