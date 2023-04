Funk Embassyga ühinenud Artis Boris avaldas debüüt-EP "Easy Living"

Lühimängiv võiks Artise sõnul kuulaja juhatada hästi sisse nii suvve kui pimedasse kluppi. Viimast eelkõige just esiksingli "Can You Dance?" saatel, kus kaasa teeb Rita Ray.

"Kusjuures Rita Ray laulis vokaalid sisse oma kodus riidekapis. Kasutasime selleks ABBA-mikrina tuntuks saanud AKG'd," kommenteeris Artis.

"Easy Living" saab alguse instrumentaaliga "Ryo", mis avaldab austust hiljuti lahkunud Ryo Kawasakile – legendile fusion-muusikast, kes töötas Korgi ja Rolandi süntesaatorihelidega ning veetis pikki aastaid Eestis töötades.

"Throwback" pakub meile hümni, millega tähistada laiska puhkepäeva, kirjeldas Artis.

"Tagasi peole viib EP kõige kiirem küttepala "Scream!"– ood Prince'ile. Albumi lõpuakord "In The Mall" on kokteilitunni smooth jazz, mis võiks mängida nii 80ndatel kaubamajas kui ka peene hotelli baaris," jätkas ta.

"Samas sobib ka suurepäraselt hiljem liftiga toa suunas sõites kuulata, ja annab mõista, et muusika taga on virtuoosne klahvimängija."