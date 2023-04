Galerii: legendaarne diktor Marite Kallasma tähistab 75. sünnipäeva

ERR Menu pani Marite Kallasma 75. sünnipäeva puhul kokku galerii diktorist läbi aastate.

1967. aastal Eesti Televisiooni tööle tulnud Marite Kallasma on televaatajatele tuttav eelkõige "Aktuaalse kaamera" uudistest. Lisaks on Kallasma aastaid ka eetrinõustajana uusi teletegijaid koolitanud.

ETV 65. sünnipäevaks valminud saates rääkis Kallasma oma karjääri algusest AK-s. "Olin väga noor Eesti Televisiooni programmiteadustaja, kui mind kutsuti "Aktuaalsesse kaamerasse"," meenutas ta, lisades, et polnud esialgu pakkumisest vaimustuses. "Samas teades, et see on maja, kust tulevad sellised uudised, mida inimesed jälgivad kriisihetkedel, väga rasketel või ka rõõmsatel hetkedel ... siis ma mõtlesin, et iseenesest on suur au selles saates olla."

Kallasma pikaajalist tööd ja panust televaldkonda tunnustati 2020. aasta Eesti filmi- ja teleauhindade galal.

Telelegendist on valmimas ka värske portreesaade, mis jõuab ETV eetrisse mai teises pooles.