Tartu tudengid võistlesid mudamaadluses

Kuuenda päeva lõpetuseks peeti akadeemilises linnas mudamaadluse võistlust.

Võistlusele registreerus kaheksa meest ja kaheksa naist, huvilisi oli aga palju rohkem.

Mudamaadleja Joonatan Ristmäe ütles võistluse eel, et kavatseb võita džuudovõtetega. Samas tunnistas ta, et pelgab seda, et muda on külm.

"Ma õudselt kardan külma ja kardan, et see võib külm olla. Aga adrenaliin annab soojust juurde," ütles ta.