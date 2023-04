Kinoteater otsib inimesi naljakoolitusele

"Mina ei ole kedagi õpetanud. Ma ei ole isegi ennast suutnud õpetada nalja tegema päris hästi," tõdes Kinoteatri üks loojatest, Henrik Kalmet.

"Mina olen õpetanud inimesi nalja tegema ja olen selle inspiratsiooni üldse saanud Henrikult, kes on loomulik talent ja mina olen selline mitte eriti loomulik," tunnistas Paul Piik.

"Ma pidin kõvasti vaeva nägema, et nalja kirjutamist ja läbi selle õppimise ühel hetkel tekkis teatav vilumus ja siis seda vilumust olen jaganud väiksematele gruppidele," lisas ta.

Kalmet selgitas, et nad ei taha Lõuna-Eesti turgu n-ö järele aidata, vaid tema jaoks on küsimus vaimses tervises.

"Tihti me teeme nalja, teeme nalja teemadel, mis meile korda lähevad /---/ paljud stand-up-koomikud räägivad vaimsest tervisest ja need, kes ei räägi otse vaimsest tervisest, kui vaadata nende stand-up'i, siis see ütleb nii mõndagi nende vaimsest tervisest," rääkis Kalmet.

"Et pigem otsime inimesi, kes läbi nalja vormi oleksid valmis rääkima oma vaimsest tervisest ja vaimse tervise probleemidest, et võtta maha stigma, võtta maha tabusid ja seda koostöös peaasi.ee'ga," lisas ta.

Naljakoolitusele saab end registreerida, misjärel Kinoteater valib välja 20 inimest, kes saavad koolituse läbi teha ja ainus piirkondlik tingimus on, et inimene peab elama kas Tartu, Võru-, Valga- või Põlvamaal.

Saates tuli Kalmetil ja Piigil kirjutada 45 minutiga Lõuna-Eestist ka ise üks nali.