Suri USA telesaatejuht Jerry Springer

Neljapäeval suri 79-aastasena USA telesaatejuht Jerry Springer, kes oli tuntud oma vastuoluliste vestlussaadete poolest ja juhtis pea kolm aastakümmet tele-show'd "The Jerry Springer Show".

Springer suri neljapäeval oma kodus Chicagos, kinnitasid tema esindajad, vahendab BBC.

Springeri sõber ja perekonna pressiesindaja Jene Galvin sõnas oma avalduses, et Springer on asendamatu.

"Jerry oskus inimestega suhelda oli tema edu keskmes kõiges, mida ta ette võttis, olgu see siis poliitika, televisioon või lihtsalt naljatlemine tänaval inimestega, kes soovisid temaga teha pilti või paar sõna vahetada," ütles ta.

"Ta on asendamatu ja tema kaotus teeb tohutult haiget, kuid mälestused tema intellektist, südamest ja huumorist on need, mis jäävad."

Enne karjääri teles, kus Spinger töötas nii poliitikareporteri kui ka -kommentaatorina, oli ta Cincinnati linnapea ja Robert F. Kennedy kampaanianõunik.

Springeri vestlussaade kujunes oma eetris toimuvate kakluste, vandumiste ja truudusetuse paljastustega nn madala televisiooni sümboliks.