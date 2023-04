Fenkil ilmus suvine singel "Dom pérignon"

Fenki sõnul sai värskelt väljaantud laul sahtlisse kirjutatud juba poolteist aastat tagasi. Alguses katsetasid Fenkii ja Harhan selle loo puhul erinevaid stiile, et mõista, mismoodi see paremini töötada võiks.

"Hakkasime jälle eksperimenteerima ja tuli midagi täitsa uut – afrobeat. Me pole midagi sellist kunagi varem teinud," rääkis Fenki, mis stiilis tema uus singel valmis.

"Dom pérignoni" visuaal sai puhkusehõnguline ja troopiline ning see võeti üles Indoneesias. "Kuna laul on suvine/chill ja mul oli tulemas kauaoodatud puhkus, siis mõtlesingi, et äkki filmin midagi seal," rääkis ta video tagamaid. "Õnneks on ka mu naine Lina videovaldkonnast – ehk tema siis oligi mu operaator," rääkis artist. "Seekordne video sai pigem lihtne, troopiline ja positiivne."