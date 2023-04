Ženja Fokin Tallinna moenädalast: sellise ürituse jaoks on vaja välismeediat

Tallinn Fashion Weeki kritiseerinud Ženja Fokin rääkis Raadio 2 hommikuprogrammis Riia Fashion Weeki näitel, kuidas võiks kodumaist moenädalat paremaks muuta. Ta sõnas ka, et just noored on need, kes moodi edasi viivad.

Fokin lausus, et Tallinn Fashion Weeki on vaja võrrelda välismaisete moenädalatega just seetõttu, et aru saada, kus kodumaine moenädal asetseb ja kuhu üritus edasi areneda saaks.

Fokin tõi näiteks Riia Fashion Weeki, mida ta külastas ja kus tema sõnul ei olnud üldse väiksust tunda. Sündmusel olid kohal isegi rahvusvahelised meediaväljaanded, nagu Elle ja Vogue. "Sellise ürituse jaoks on vaja inimesi välismaalt," ütles Fokin, lisades, et kahjuks külastavad Tallinna moenädalat vaid kohalikud, kes tulevad sinna rohkem ennast näitama ja aplodeerima, kui moerõivaid ostma.

Siiski arvas Fokin, et konstruktiivsel kriitikal on edasiviiv jõud ning Tallinna moenädal muutub tulevikus tõsiseltvõetavamaks moesündmuseks. "Lätis oodati kõige rohkem eesti disaineri Diana Arno show'd," paljastas ta. "Kuidas see võimalik on, et te ootate naabrite brändi?" meenutas Fokin oma mõttekäiku.

Stilisti sõnul ei tohiks moenädalat lõpetada n-ö hõljuvad kleidid tädidele. "Noored viivad moodi edasi. Mood pulbitseb ja elab tänavatel, mitte lihtsalt elitaarselt kellegi kapis," oli Fokin kindel. "Miks on osalejate latt nii madalal?"

Fokin viitas ka sellele, et Tallinn Fashion Weeki sponsorrahad tuleks üle vaadata. "Kes osaleda tahavad, maksavad modellide eest ise, pluss veel muud jooksvad kulud / .../ aga mis nende sponsorrahadega siis tehakse?" mõtles ta.

Tallinna Fashion Weeki juures on Fokini sõnul ka palju head, näiteks see, et moenädal on juba pikki aastaid järjest tegutsenud. "Aga võib-olla see aplaus ei kanna enam."

"Teksad on hästi moodsad," kommenteeris Fokin hetke kuumimaid moetrende. "Mulle meeldib, et nooruse uljus on teemas, 1990-ndate graffiti ja ägedad värvikombod," lisas ta. "Me ei pea nägema välja nagu ühe lastekodu lapsed," viitas Fokin sellele, et noored on julged oma rõivaste valikutes.