Tallinna lauluväljalul esineva rokkbändi Scorpionsi erikülaline on Alika

Tänavu Eestit Eurovisioonil esindav Alika astub Scorpionsi suvisel kontserdil üles erikülalisena ning sõnas, see on talle väga suur au. "Scorpions on minu lapsepõlvebänd," rääkis Alika. "Kuna mu isa on suur rokkmuusika fänn, siis Scorpions oli üks meie lemmikutest, mida kuulasime CD-plaatidelt autos ja mujal."

Scorpions on tegutsenud ligi 60 aastat ning olnud selle aja vältel paljudele rokkmuusikutele eeskujuks. Bänd on loonud alates aastast 1972 19 albumit, mis on müünud ligi 120 miljonit koopiat. Scorpionsi suurim hitt on "Wind of Change", mis nägi ilmavalgust 1990. aasta albumil "Crazy World".

Tänavusel Eurovisioonil esindab Alika Eestit lauluga "Bridges". Tema esinemine leiab aset lauluvõistluse teises poolfinaalis, 11. mail.