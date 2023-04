Väätsal saab osa võtta laudaorienteerumisest

Orienteerumisspordiga kokku puutunud inimesed teavad, et võistelda saab nii maastikul kui ka siseruumides. Kuid mahajäetud suurfarmis, kus on kümneid võimalusi eksimiseks, tehti seda teadaolevalt esimest korda.

Tegelikult on see mõte mul juba päris ammu peas olnud, aga polnud sellist ilma, millal seda teha. Aga nüüd on ju õues soe ja õhtud on paremad, nüüd on täpselt õige aeg seda siin teha," rääkis Väätsa spordijuht Taavi Parts.

Jah, seda küll. "See laut on natukene teistsugune, seal on mingeid kohti, mis võivad teha natukene liiga, aga see annabki pigem põnevust," selgitas Parts, et joosta tuleb võistlejatel omal vastutusel.

Türilane Ester on orienteerumisspordiga olnud sina peal kuus aastat. Kuigi siseorienteerumist tegi esimest ta korda, leidis üles kõik 18 kontrollpunkti.

Estri sõnul ei olnud laudaorienteerumine väga keeruline. "Nii palju ruume, hästi palju erinevaid ruume, et täpselt aru saada, millises ruumis see punkt peidus on. Väiksemates ruumides oli punkti leidmine keeruline," rääkis ta.

Ka kohalik noormees Henri väljus laudarägastikust kiiresti. "Päris huvitav vaheldus tavaorienteerumisele," sõnas ta.

Väätsa külje all asuv Ülejõe suurfarm on tühjana seisnud aastaid. Farmikompleks on plaanis lammutada hoolimata sellest, et kohta saadab omapärane kuulsus.

"1987. aastal külastas seda Mihhail Gorbatšov ja see oli "9. Mai" kolhoosi laut. Praegu on siin varemed ja loodame, et need jäävad veel püsti mõneks ajaks. Aga selline keskkond, selles mõttes on see küll vägev," rääkis Parts.

Väätsal saab laudaorienteeruda veel ka neljapäeva õhtul.