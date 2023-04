Johannes Tralla: minu eelarve pihta on inflatsioon tugeva jälje jätnud

Neljapäeval alustab ETV eetris uus majandussaade "Mis värvi on majandus?". Saatejuht Johannes Tralla tutvustas "Ringvaates", milliseid muudatusi on tema oma elus pidanud viimasel ajal inflatsiooni tõttu tegema.

Tralla harutab uues saatesarjas koos ekspertidega majanduse kõige põletavamad probleemid vaatajate jaoks lahti. Ta sõnas, et saade on suunatud uudishimulikele Eesti inimestele. "Aga me püüame valgustada ka neid tahke ja küsida neid küsimusi, millele kõiki vastuseid veel ei ole."

Tralla avaldas "Ringvaates", et ka temal on nii mõnigi laen võetud, mis on viimasel ajal kallimaks läinud. "Ikka paarisaja euro võrra on hakanud laenud igakuisest sissetulekust rohkem võtma – päris raske on," tõdes ta. "Mul on vanaisa ehitatud suvila, mida ma olen kõpitsenud ja selle peale on võetud kodulaen, õnneks hästi pisike, ja mul on korter Põhja-Tallinnas, mille peale on võetud ka laen, natuke suurem."

"Õnneks on energiakriis nüüd läbi," lausus Tralla, kuid lisas, et pesu ta siiski õhtusel tipptunnil ei pese, vaid teeb seda muul ajal.

Saatejuht rääkis ka, et tööl käib ta jala või jalgrattaga. "Mul on see luksus: ma elan Põhja-Tallinnas ja ma tulen pool tundi kiire sammuga tööle. Sammud saab ka täis."

Toidukorvist rääkides sõnas Tralla, et ta teeb poes kindlasti teistsuguseid valikuid kui mõni aeg tagasi. "Ma ostan poest soodushinnaga tooteid – ütlen seda täiesti ilma igasuguse valehäbita. Olen muutnud veidi ka oma toitumisharjumusi," ütles ta. "Ega organism ei peagi enam nii palju liha sööma ja tahakski võib-olla kergema taimse toidu peal olla," arvas Tralla, soovitades teinekord kokates veiseliha asemel grillkapsast praadida.

"Minu eelarve pihta on jätnud inflatsioon ja toiduhinna kallinemine tugeva jälje, mis on ka põhjus, miks ma seda majandussaadet teen – lisatööd on vaja teha ja võib-olla saab mõned säästunipid ka teada," rääkis Tralla.

Tralla tõdes ka, et aktsiatesse ta veel investeerida jõudnud ei ole. "Ma olen investeerimist edasi lükanud," lausus ta, lisades, et tal kulus viimastel aastatel palju raha kodu renoveerimise peale. "See on väike investeering iseendasse, kui sa tunned end kodus hästi."

"Mis värvi on majandus?" on ETV eetris neljapäeva õhtuti kell 22.05.