Mahavok annab suurkontserdi: eelmisel aastal jäi kloostrisaal väikseks

"Mahavoki kõikidel liikmetel on väiksed lapsed sirgumas ja see tuli lastekasvatamise teemaline lugu," tutvustas Vaikmaa ansambli möödunud aastal ilmunud singlit "Mängude aeg", mis tuli välja koostöös Jarek Kasariga. "See on natuke veider lugu," muigas ta, viidates loo helikeelele.

26. ja 27. juulil toimub Mahavokil Padise kloostri ja mõisa pargis kontsertprojekt "Sähvatus". Vaikmaa sõnas, et on esinenud Padises igal aastal juba 15 aastat järjest. "Koroona ajal oli isegi kaks kontserti."

"Eelmisel aastal jäi kloostrisaal väikseks, teisel ja kolmandal kontserdil ei mahtunud kogu publik saali ära," meenutas ta. "Seekord on plats väga suur ja keegi ei jää ukse taha."

"Tehiliselt on see väga kulukas – me ei tee seda lihtsalt raha pärast," rääkis Vaikmaa, et tänapäeval tahab ta anda kontsertidega hea show, mitte lihtsalt esineda. "Endal peab ka huvitav olema."

Vaikmaa sõnas, et Mahavoki tulevik on hetkel ebaselge. "Kõik oleneb sellest, kuidas meie tervised vastu peavad ja kas meil on midagi huvitavat välja pakkuda."

"Me oleme siin kümme aastat lubanud," muigas ta, et ansambel on ennegi tegevuse lõpetamisele mõelnud, kuid veel seda välja ei kuulutata.