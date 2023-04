Eesti elanikud kuulavad kõige rohkem Vikerraadiot

Kantar Emori raadiojaamade kuulatavuse uuringu kohaselt kuulatakse Eestis enim Vikerraadiot, mis on esikohal nii päeva kui ka nädala arvestuses. Iga päev kuulab Vikerraadiot 120 000 kuulajat, nädala jooksul jõuab Vikerraadio 228 000 inimeseni. Kuu lõikes on kõige rohkem kuulajaid Sky Plusil, millele järgnevad Vikerraadio ja Star FM.

Võrreldes eelmise uuringuga on kuulatuimate raadiojaamade järjestus sama – päeva vaates järgnevad Vikerraadiole Raadio Elmar ja Sky Plus. Nädala vaates on teisel ja kolmandal kohal Sky Plus ja Star FM. Venekeelsetest raadiojaamadest on nii päeva, nädala kui ka kuu lõikes populaarseim Raadio 4.

Tervikuna on Eestis mõnevõrra kahanenud nii raadiokuulajate arv kui ka kuulamisele pühendatud aeg, näitab värske uuring. Suurtest raadiojaamadest on Raadio 2-l ja Raadio 4-l ainsana kasvanud päevane kuulajaskond, silma paistab R2 "Hommiku!" kuulajaskonna kasv.

Rahvusringhäälingu raadiojaamadest on jätkuvalt oma kindel kuulajaskond ka Klassikaraadiol – nädalas jõuab Klassikaraadio kultuuriküllane programm 59 000 kuulajani. Tallinnas ja selle lähiümbruses leviva Raadio Tallinna nädalane kuulajate arv on kasvanud 21 000 kuulajani.

Kantar Emori raadiouuring mõõdab nii raadiojaamade, salvestatud muusika kui ka erinevate internetiteenuste kuulamist ja ainsana on mõnevõrra kasvanud internetist muusika kuulamise aeg.

Raadiojaamasid kuulas mõõtmisperioodil päevas 534 000 ja nädalas 830 000 inimest vanuses 12–74 eluaastat. Perioodil oktoobrist märtsini (2022–2023) pühenduti erinevate meediumite kuulamisele keskmiselt kolm tundi ja 52 minutit päevas.