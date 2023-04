Frankie Goes to Hollywood tuleb Eurovisiooni eelpeoks taas kokku

Eurovisiooni eel toimub Liverpoolis suur kontsert-show, kus saab esinemas näha ka aastakümnete eest lahku läinud ansamblit Frankie Goes to Hollywood.

Frankie Goes to Hollywood ühineb taas, et esineda 7. mail toimuval Liverpooli kontsertetendusel Big Eurovision Welcome, mis avab nädal aega kestvad Eurovisiooni-pidustused.

Popansambel Frankie Goes to Hollywood läks laiali juba 1987. aastal. Korraks tuldi kokku küll 2013. aastal, kuid selles ei osalenud laulja Holly Johnson ega kitarrist Brian Nash.

Big Eurovision Welcome'i kogu kava ei ole veel avalikustatud, kuid on teada, et lavale astuvad ka Liverpoolist pärit ansamblid Atomic Kitten, The Lightning Seeds ja The Real Thing.

Eurovisiooni poolfinaalid toimuvad 9. ja 11. mail ning lauluvõistluse suur finaal leiab aset 13. mail. Eesti esindaja Alika astub üles võistluse teises poolfinaalis, 11. mail.