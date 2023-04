Festival Võnge avalikustas kõik esinejad

Välismaiste peaesinejatena jõuavad külastajate ette Prantsuse elektroonilise muusika suurkuju Kid Francescoli ja Iraani-Hollandi laulja-laulukirjutaja Sevdaliza. Kodumaisteks peaesinejateks on Claire's Birthday ja Ewert and The Two Dragons.

Lisaks eelmainituile rõõmustavad festivalikülastajaid oma kontsertidega veel 26 live-artisti ja kümmekond DJ-d. Näiteks jõuab esimest korda lavalaudadele oma uue bändiga Haldi & ans Flamingo. Niisamuti astub Võnkel üles tänavu Lätit Eurovisioonil esindav kooslus Sudden Lights.

Samuti asutavad festivalil üles Karl Killing, Rosie Carney (Iirimaa), Puuluup, Evergreen (Suurbritannia/Prantsusmaa), The Boondocks, 1tbsp (Austraalia), Tšellopoisid, Annael (Prantsusmaa), Elephants From Neptune, Mind Enterprises (Itaalia), Neon Fir, German Superfin (Läti), Sissi, Cédric Hanriot (Prantsusmaa), Orelipoiss, Säm, Vaiko Eplik, Ahto Külvet, Pološywa, Oopus, Arno Tamm, Ouu, Florian Wahl, The Crosslegs, Kalev Rundu, Shira ja Kopi Luwak.