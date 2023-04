Puugihammustuse korral tõttavad appi teravad pintsetid

Drews tõdes, et kuna kahes esimeses arengustaadiumis on puugid väga väikesed – umbes 1–1,5 millimeetrit – ei pruugi inimesed üldse tähele panna, et puuk nende peal ringi käib. Samuti eelistavad puugid inimese söömiseks pigem peidetud kohti, näiteks põlveõndlaid, naba ja kõrvatagust.

Juhul kui puuk on ennast siiski inimese külge haakinud, soovitab Drews kasutada spetsiaalseid puugipintsette, millega saab väga hästi puugi pea ja hammustuskoha lähedale minna ning puugi rahulikult välja tõmmata.

Drews rõhutas, et kindlasti ei tohi puuki pigistada või mingite ainetega üle valada. "Kui me pigistame puugi tagakeha, siis haigustekitajad tulevad veel tugevamalt meie sisse," selgitas ta.

Kuigi internetist võib leida soovitusi, et puuki kehalt eemaldades tuleks seda pöörata, siis Drewsi sõnul pole seda siiski vaja teha. "Kõige tähtsam on võtta pintsettidega pea ja naha lähedalt ning otse üles tõmmata, ei pea keerama. Samuti ei ole soovitav puugile midagi peale määrida, nagu varem räägiti."

Drews selgitas, et kui puugile rasvast ainet peale määritakse ja puuk lämbuma hakkab, siis tegelikult sülgab ta kogu mürgi koos haigustekitajatega inimese organismi.

Siiski märkis Drews, et puugi eemaldamisega ei tasu viivitada. "Mida rutem see puuk eemaldada, seda parem."

Kui puuk on kehalt eemaldatud, tuleks hammustuskoht desinfitseerida, vee ja seebiga pesta ning viieprotsendilise joodilahusega üle teha.

Juhul kui puugi pea siiski inimese sisse jääb, tõrjub keha selle ise ühel hetkel välja. "Võib-olla tekib küll väike punetus sinna ümber, natukene põletikku, aga tegelikult organism eemaldab selle kenasti ise ära," selgitas Drews.

Kui puuk on eemaldatud, tasub see Drewsi sõnul ära põletada. "Kui me selle puugi eemaldame ja ta kukub maha, siis tegelikult on ta varsti jälle tagasi," märkis ta. "Kindlasti tuleb see puuk ära hävitada, sest ta on potentsiaalne erinevate haigustekitajate kandja."

Drews rõhutas, et isegi kui puuk on kehalt eemaldatud, tuleb meeles pidada, et puugirünne on olnud, sest kui paari nädala pärast tekib enesetunde halvenemine, tuleb kindlasti arsti poole pöörduda.