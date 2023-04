Raadio 2 tähistab 30. sünnipäeva: kuula esimest eetrisse läinud saadet

1. mail möödub 30 aastat Raadio 2 esimesest eetripäevast. Selleks, et end sünnipäevalainele viia, otsisime ERR-i arhiivist välja Raadio 2 esimese eetrisse läinud saate.

"Iga algus on raske ja küllap on meilgi siit uue raadiomaja kümnendalt korruselt veidi harjumatu eetrisse minna, aga üheskoos saame kindlasti väikestest viperustest üle, sest – kellel vähem, kellel rohkem – raadiotöö kogemus on meil kõigil olemas," sõnas raadiojaama toonane peatoimetaja Margus Hunt esimeses saates.