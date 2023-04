Tame Impala ja Thundercat andsid välja uue loo "No More Lies"

Teisipäeval jõudis kuulajateni Tame Impala ja Thundercati koostöösingel "No More Lies".

Loo autorid ja produtsendid on Stephen Bruner (Thundercat) ja Kevin Parker (Tame Impala).

"Ma olen tahtnud Keviniga koostööd teha alates kõige esimesest Tame Impala albumist," lausus Thundercat. "Mul on tunne, et ma teadsin, et meie koostöö saab eriline olema. Ma olen selle loo pärast väga pikalt elevil olnud ning loodan ka tulevikus Keviniga koostööd teha."