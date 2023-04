Heleri All ja Juku-Kalle Raid käisid jäätmejaamas raamatuid otsimas

Loksa jäätmejaamas on eraldi koht raamatutele, mis on sinna utiliseerimiseks viidud, kuid mille jäätmejaama töötajad on ära päästnud. "Ringvaate" reporter Heleri All käis Juku-Kalle Raidiga neid raamatuid vaatamas.

Raid nentis, et nagu tüüpiliselt sellistes kohtades on, on ka Loksa jäätmejaama kirjandusosakonnas väljas peamiselt nõukogudeaegne kirjandus. "Aga sellistest kohtadest võib tegelikult haruldusi leida," märkis ta.

Loksa jäätmejaama operaator Uku Vilson sõnas, et jäätmejaamas ootab uut kodu umbes tuhatkond raamatut. Vilsoni sõnul käib jäätmejaamas raamatujahil umbes paarkümmend inimest päevas. "Vahel on nii, et kast tuleb sisse ja järgmine tuleb ning kõnnib kastiga välja."

Raid nentis, et kuigi inimeste käsi enamasti ei tõuse raamatut ära viskama, on see paratamatu, et mingid raamatud utiliseerimisele lähevad. "Mida sa teed mingi Smuuli kommunistlikuga jogaga? Jumal tänatud, et ei ole nii palju huvilisi, kes seda südameasjaks peaks," sõnas ta.

Jäätmejaama operaator selgitas, et tihedat koostööd tehakse ka Loksa raamatukoguga ja jäätmejaama raamatulaos leiavad koha need teosed, mis Loksa raamatukogus enam kasutust ei leia. "Samas esitatakse meile nimekiri raamatustest, millest nemad huvitatud on ja mida nad kuskilt ei leia. Me oleme neile nii mõnegi raamatu leidnud," lausus Vilson.