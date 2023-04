Puuluup ühiskontserdist 5miinusega: ka meil on vulgaarseid laulusõnu

Ülimenukas räpipunt 5miinust ja üheksa tegutsemisaasta vältel aina enam populaarsust kogunud Puuluup annavad mais ERM-is ühise kontserdi. Puuluubi liige Teder sõnas, et viimasel ajal on ansamblile üha rohkem esinemispakkumisi laekuma hakanud.

"Noored on 5miinuse publik ja emad-isad on Puuluubi publik. Koos tulevad sinna," rääkis Teder naljatledes.

Kohver ütles aga, et tegelikult on keeruline määratleda, millises vanuses mõlema ansambli keskmine kuulaja on. "See ei ole nii must-valge," sõnas ta. "Kui "Erootikapoes" teie räpiosa sisse tuleb, siis meie juntsud on kõik näpud püsti," viitas Kohver Puuluubi heale räpioskusele.

Teder kinnitas, et Puuluup ei ole pidanud hakkama rohkem ropendama 5miinuse laulutekstide tõttu. "Anektoodid on prooviruumis läinud natuke ropumaks," naeris Kohver.

Teder sõnas aga, et ka Puuluubil on mõned laulud, kus vulgaarseid sõnu leidub, kuid need esinevad rohkem varjatud kujul. "Ühes laulus on meil tegelikult üsna vägivaldne tekst, üsna robustne – "Venna laul".

Ansamblite ühiskontsert on jagatud kaheks osaks, millest üks sarnaneb rohkem 5miinusele muusikastiilile ning teine Puuluubile. Kogu repertuaaris mängitakse, lauldakse ja räpitakse aga üheskoos, kinnitas Teder. "Ja on ka omavahelised battle'id (räpilahingud – toim)," paljastas Kohver. Teder lisas, et mõned noored Hiiu kandle mängijad on samuti kontserdi repertuaari kaasatud.

5Miinuse ja Puuluubi ühine kontsert leiab aset 3. mai õhtul ERM-is.