Elina Martinson: ülekaalulisena võid ennast väga väärtusetuna tunda

Maovähendusoperatsiooni läbinud laulja Elina Martinson rääkis Raadio 2 saates "Pulss", et normaalkaalus olles on talle lõpuks jõusaali külastamine meeldima hakanud. Samuti meenutas Martinson lõbusat seika oma viimasest reisist Itaaliasse.

"Olles kasvanud üles paksu ja ilusa lapsena, siis kehalise kasvatuse tunnid olid ikkagi üsna traumeerivad. Täiskasvanueas ma ei ole väga sõber olnud trennisaalidega, aga mida vähem kilosid on, seda kergem on," muigas Martinson, kes leidis tagasi tee spordisaali.

"Võib öelda, et trenn on ka üks viis, kuidas tunnetega tegeleda," ütles Martinson, lisades, et enam ta ei tuimesta ega suru negatiivseid emotsioone alla. Samuti arvas laulja, et trenni tegemise soovi peab endas iga inimene ise leidma, kõrvalised soovitused ei pruugi aidata. "Kõige suuremaks motivatsiooniks on saun ja mullivann," lisas Martinson, mis teda jõusaali meelitab.

"Mul on päris lihtne ennast avada," rääkis Martinson, viidates ka sellele, et tal on oma taskuhääling, kus räägib kaaluprobleemidega seonduvatest teemadest. Ta sõnas, et see, kuidas inimesed teda 130-kilosena vaatasid, erineb tohutult sellest, milliseid pilke ta nüüd avalikes ruumides saab. "Kui väärtusetult sa võid ennast tunda, kui sa oled ülekaaluline," mõtiskles ta.

Martinson käib ka sageli reisimas ning vastuseks saatejuhi küsimusele, kust ta reisimiseks raha saab, sõnas ta, et tavalise palgatööga. "Muuseas viimane reis Itaaliasse koos abikaasaga lõppes nii, et me oleksime peaaegu jäänud lennukist tagasiteel maha ja mõlemi pangakonto arve oli nullis," muigas ta. "Muidugi kogumiskontol ka midagi alles ei olnud."

Samuti avaldas Martinson äsja uue singli "To Everyody", mis on pühendatud kõigile, kes samastuvad selle tundega, kui endalt n-ö maski eest ära võtta ei saa. "Me ei räägi päriselt, ausalt, sellest, kuidas me ennast tunneme," ütles ta, lisades, et oma tõelist olemust näitab inimene alles koduseinte vahel olles.