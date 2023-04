Galerii: ETV-s alustab uus Briti draamasari "Meie maja"

Uue sarja süžee keskmes on Fiona Lawson (Tuppenace Middleton), kes leiab oma Londoni koju naastes eest võõrad inimesed ning sealjuures on tema asjad kodust ära viidud. Tundmatud inimesed kinnitavad Fionale, et nad on ta elamise ära ostnud ja lisaks selgub, et Fiona abikaasa Bram on kadunud. Sellega alles algab sarjas lahtirulluvate saladuste ja valede paljastamine.

"Meie maja" on ETV eetris teisipäeviti kell 22.05.