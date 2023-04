Liis Lemsalu: ma ei taha ennast korrata nagu katkine plaat

Muusik Liis Lemsalu tõdes "Terevisioonis", et on hetkel karjääris kindlas kohas, kuid lisas, et edu on tulnud tänu intensiivsele tööle viimase kümne aasta vältel.

Lemsalu lausus, et on oma uue singli "Paus" edust üllatunud. "Tõesti, inimesed on selle nii suurelt ja nii avasüli vastu võtnud," ütles ta. "Ma tegelikult ei teadnud, mis saab, sest ma ei olnud varem kahe räppariga koos lugu teinud."

Lamsalul plaanib varsti ka uue albumi välja anda. "Ma lihtsalt loodan, et ma jõuan selle sel aastal tehtud, sest minu jaoks on tähtis mitte lihtsalt album välja anda, vaid see, et ma ikkagi tunneks, et see on nüüd päriselt valmis," selgitas ta. "Laule on tegelikult juba üsna palju kogunenud."

"Ma olen kaasautor igas loos," kinnitas Lemsalu, et kuigi tal on palju koostööpartnereid, siis ikkagi iga enda loo kirjutamisel lööb ta kaasa.

Lemsalu arvas, et on oma karjääris üsna kindlas kohas võrreldes algusaastatega, ent kinnitas, et kindlustunne tuleb läbi tohutu töö. "Ma olen üsna intensiivselt kümme aastat tööd teinud," sõnas laulja. "Ja kindlasti ma olen ka heas kohas tänu inimestele, kes mu muusikat kuulavad ja kes mind näha tahavad."

"Ma olen väga aldis katsetama," vastas Lemsalu, et on uutele huvitavatele muusikalisetele projektidele avatud. "Ma ei taha ennast korrata nagu katkine plaat."