Filmis "Kurvilise tee legendid" astuvad üles ka Ott Tänak ja Markko Märtin

Lisaks esimese eestlasena WRC-etapi võitnud Markko Märtinile ja autoralli maailmameistrile Ott Tänakule on värskes filmis ka paarkümmend tegelast, kes nõukogudeaegset Eestit ise maailma ralliradadel esindasid või võistlustel mehaanikutena kaasas käisid.

Märtini arvates on oluline teha film Eesti autospordiajaloost ja kunagisi legende mäletada. "Kindlasti tuleks see periood ajaloona jäädvutada. Olgem ausad, seda oli ka viimane aeg teha, sest praegu on suur osa nendest inimestest veel meie hulgas," ütles ta.

Märtini sõnul ootab ta filmi "Kurvilise tee legendid" isegi rohkem kui ootas "Ott Tänak: The Movie't". "Minu jaoks on see kõik väga huvitav. Midagi ma ju sellest ajast tean ja väga põnev oleks kuulata sõitjate lugusid. Ma loodan, et nad räägivad nüüd asjadest nii, nagu need tegelikult olid – nii palju aega on ju mööda läinud. Usun, et sealt võiks tulla päris adekvaatne lugu välja," oli Märtin lootusrikas.

Ott Tänak Autor/allikas: Sterotek Film

Nõukogude Liidu koondises sõideti 1980-ndatel Leedus toodetud ralliautodega Lada VFTS, mille hiilgeaeg oli enne Ott Tänaku sündi. Tänaku sõnul kasutasid kohalikud staarid neid autosid aga veel pikalt. "Minu isa sõitis rallit 01-ga ja siis sai ka endale VFTS-i. Minu esimesed sõidud ja mälestused ralliautodest on seotud just selle autoga," ütles ta. "Eks ta "vene" auto oli, uksed käisid raskelt ja tegi valjut häält."

"Veidi uskumatu on tagasi vaadata, millega omal ajal sõideti. Täna on ju tehnoloogia kõvasti edasi arenenud, kõik on aetud nii täpseks, mehed on arvutitega ümber auto ja seadistavad amordiklikke. 20–30 kilomeetri pikkused katsed sõidetakse alla sekundiliste vahedega. See kõik on peaaegu nagu arvutimäng," rääkis Tänak.

"Tol ajal aga vaadati, et piisavalt õhku ja bensu käiks karbussist läbi ning peamine oli, et auto kiirelt edasi läheks. See, kas autoga oli ka turvaline sõita / .../ ei huvitanud eriti kedagi," lisas ta.