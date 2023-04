Ansambel deLULU avaldas uue singli "FO MO"

"Lugu tekitab minus vabadusetunnet ja loodetavasti ka kuulajas. See on kokteil müstikast ja ohust, samas usaldusest ja vabadusest. Korralik sõõm öist ja higist tantsu," sõnas Inga Tislar, trio üks liikmetest.

"See on rännak läbi elu ja vigade, kuid ilma negatiivsuse ja pattudeta. Kujutan seda lugu kõlamas mõne suurlinna maa-aluses ööklubis, kus mängitakse afro house'i ja tantsuplatsile on moodustunud dance battle. See on intiimne lugu, läbi mille saad üheks ka võhivõõraga."

Loos kuuleb ka paduvihma ja seda sõna otseses mõttes. Vihmasabin sai salve võetud bändi enda stuudios Tallinnas. "Tegu oli sooja, kuid tormise õhtuga, ja nii saigi mikker õue toimetatud ning heli salvestatud," kirjeldas Tislar.

deLULU-sse kuuluvad lisaks Tislarile veel Mairo Marjamaa ja Taavi Paomets. Trio astub laupäeval, 13. mail üles Tallinn Music Weeki Võnge Festivali laval.