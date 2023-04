119 sentimeetri pikkune naine: ma ei ole katsejänes, olen inimene

Värske näitus sündis Eesti Neurofibromatoosi Ühingu juhi Keiu Roosimäe eestvedamisel. Tema meelest on kõige enesekindlamad need naised, kellel on julgust näidata end sellisena, nagu nad on.

"Siin on natuke šokimomenti ka, aga ma tahtsin ikkagi teha nii, et see oleks austav, väärikas lõpptulemus," sõnas näituse kokku pannud Proosa.

119 sentimeetri pikkune Jagna Hunt tutvustas, et ta on varasemalt töötanud ka varieteedes ning tema teemaks oli Proosaga läbiviidud fotosessioonil seksuaalsus ja puuetega naised.

Hunt sõnas ka, et on mitmeid siivutuid pakkumisi oma erilise väljanägemise tõttu võõrastelt saanud. "Kunagi, kui ma rohkem seltsielu elasin ja klubides käisin, siis ikka tuli selliseid ettepanekuid," ütles ta. "Ma ei ole katsejänes, ma olen inimene."

"Ma olen tänaseks 44-aastane ja ma olen ikkagi üksi," rääkis Hunt kõige suuremast erinevusest võrreldes oma eakaaslaste ja sõbrannadega.

Hunt on kannatanud ka lähisuhtevägivalla all. "Tegu oli inimesega, kes oli ise ääretult katki. Ja kuna mina olen loomu poolest selline, et ma tahan aidata kõiki, siis ma lootsin, et ma suudan ka teda aidata, aga läks vastupidi," sõnas ta. Lugu kulmineerus sellega, et meesterahvas arreteeriti ning ta sai üle aasta kestva vanglakaristuse.

Ka näituse eestvedaja Proosa on eriline naine: veel mõne aasta eest oli tema nimeks Alan. "Mul on soo- ja nimevahetuse protsess veel pooleli. Mul on vaja Eestile riigilõiv maksta ja samuti on meil siin selline regulatsioon, et transinimene peab olema hormoonravil kaks aastat ... või vähemalt kunagi oli nii," rääkis Proosa endast, lisades, et tema on siiski juba mitmeid aastaid hormoonravil olnud.

Proosa sõnas, et ta on korduvalt halvustavaid pilke ja kommentaare võõrastelt saanud. "Paljud ütlevad, et ära mine närvi, et miks sa kohe nukid vastu ajad, et naerata parem ja soovi head päevad," ütles ta, põhjendades, et ta alati lihtsalt ei jõua negatiivsusele positiivselt vastata.

Hunt lisas lõpetuseks, et see, et tema ja nii mõnigi teine naine on erilisema väljanägemisega, ei tähenda, et nende mõistus samaväärselt ei töötaks. "Tihtipeale ühiskond arvab nii. Me peame ennast palju rohkem tõestama."