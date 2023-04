Sufi tantsija: tekib eufooria, mis viib omamoodi transsi

"Ringvaate" reporter Jüri Muttika külastas sufi tantsijaid, kes esinevad Eestis Orientali muusikafestivalil, mis on pühendatud idamaade muusikale.

Mevlevi ordu dervišid on askeetliku sufi vennaskonna liikmed, kes on tuntud oma samanimelise tantsu- ja muusikatseremoonia poolest, kus pöörlemine sümboliseerib jumalale pühendumist. Derviš Aziz Abbatiello tutvustas Muttikale tantsu lähemalt.

"Valguseniit liigub peast läbi südame ja vasaku jala. See on teljepunkt ja sa keerled selle ümber – põhimõtteliselt oma südame ümber," kirjeldas Abbatiello sufide ta tantsu, mida tantsitakse ümber vasaku jala pööreldes.

"Füüsilises mõttes on see kehaline treening," rääkis Abbatiello, mis aitab peapööritust vähendada. "Pigem tekib eufooria, mis viib omamoodi transsi, kus sa võid kontrolli kaotada ja lasta endasse siseneda midagi endast suuremat," rääkis ta, et pika pöörlemisvõime taga seisab usk.

Maailmarekord pöörlemistantsus on neli tundi ning Abbatiello lisas, et ta ise ei teagi, mis tema isiklik rekord on, kuna tantsides kaob ajataju ära.

Reporter Muttika proovis samuti sufide tantsu järele. Abbatiello õpetas talle õiget kehaasendit ning sõnas, et tantsida tuleb tunnetades oma südant.