Ettevõtja: delegeerimine on paljude inimeste nõrk külg

Ettevõtja Berit Joosep rääkis Raadio 2 saates "Pulss" looduskosmeetika populaarsusest ning jagas, et hea meeskond ja oskus delegeerida on eduka ettevõtluse alustaladeks.

"Hea meeskond peab ettevõtlust toetama, üksinda ei jõua – üksi põled läbi," rääkis Joosep, lisades, et muidugi ka endal peab olema suur kirg ja tahe firmat juhtida. Joosep lausus, et teda innustavad kõige enam koosolekud oma meeskonnaga, kus ta kolleegide entusiasmi näeb.

"Kindlasti peab õppima delegeerima. See on väga paljude inimeste nõrk külg," lausus ta. Tema sõnul arvavad juhid tihti, et nad osakavad ise asju kiiremini ja paremini ära teha ning seetõttu hoitakse delegeerimises end liialt tagasi.

Joosep on tegelenud looduskosmeetika ettevõtjana (Berrichi) umbes kuus aastat. "See on koostöö tarbija ja ettevõtjate vahel," kommenteeris ta looduskosmeetikat, mis aina populaarsust kogub.

"Looduskosmeetika tähendab minu jaoks seda, et tooraine peab olema taimne ja see peab ka olema mahepõllumajanduses kasvatatud," tutvustas ta. "Meil ei ole vaja nahale liigseid kemikaale, mis näonahka väsitavad, teevad näonaha raskeks ning võivad tekitada erinevaid probleeme, näiteks allergiad ja kuivustunnet."

Joosep tunnistas aga, et looduskosmeetika ei ole 100 protsenti sünteetiliste ainete vaba, sest säilitusaineid on siiski vaja igasse tootesse lisada. "Me valime leebema variandi," kinnitas ta.